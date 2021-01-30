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Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Gülben'le aynı evde yaşayan İnci'nin şaşırtan değişimi!

30.01.2021 00:14 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde eşi Han'la barışan İnci, Gülben ve Safiye ile aynı evde kalmaya başlıyor. İnci'ye koruyucu kıyafet giydiren Safiye, nasıl temizlik yapması gerektiğini detaylı şekilde anlatıyor. Diğer yandan ise Naci yaptığı hareketler Safiye'yi etkiliyor. Naci'yle konuşan Safiye birlikte dışarı çıkmayı teklif ediyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 20. yeni bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben ve Safiye ile aynı evde yaşamaya başlayan İnci'nin değişimi izleyenleri şaşırtacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır.

Masumlar Apartmanı 19. son bölümde şaşırtan final sahnesi! İnci, Han, Gülben ve Safiye artık aynı evde yaşayacak!Masumlar Apartmanı 19. son bölümde şaşırtan final sahnesi! İnci, Han, Gülben ve Safiye artık aynı evde yaşayacak!

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Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

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Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar.

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Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir.

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Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

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