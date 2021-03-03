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Masumlar Apartmanı 24. son bölüm final sahnesi! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci'ye Han'dan şok sözler: Burası benim evim

03.03.2021 02:00 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 24. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde çöp evin Han tarafından boşaltıldığı ortaya çıktı. Safiye ise eşyalarının atıldığını sanınca kriz geçirdi. Diğer yandan ise geceleri Han'ı takip eden İnci şoke eden gerçeklerle karşılaştı. Final sahnesinde ise İnci'nin kendisini takip ettiğini anlayan Han, eşinin karşısına çöp kıyafetleriyle çıktı. Han'ın "Burası benim evim. Evime hoş geldin" sözleri karşısında İnci dondu kaldı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 2 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 24. bölümünde Esra'nın şikayetiyle çöp eve gelen zabıtalar karşılarında boş evi gördü.

ÇÖP EV GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Esra'nın şikayet telefonunu duyan Han'ın evdeki bütün çöpleri teras katına taşıdığı ve evi boşalttığı ortaya çıktı. Safiye ve Gülben ise boş evi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Safiye eşyalarını attığı için Han'a çok kızdı ve sinir krizi geçirdi. Safiye eşyaların terasta olduğunu öğrenince Gülben'le birlikte yeniden eve taşımak istedi.
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Ancak o sırada yanlarına gelen Naci ise tüm gerçekleri gördü. Naci, Safiye ve Gülben'e yardım ederek çöpleri yeniden eve taşıdı.
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ESAT'TAN GÜLBEN'İ ŞOKE EDEN TEKLİF!

Diğer yandan ise Esra'nın hareketlerinden dolayı ondan soğuyan Esat ise Gülben'i şaşırtacak bir hamle yaptı. Eve gelen Esta, Gülben'e birlikte dışarı çıkıp çay içmeyi teklif etti.

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Başta bunun şaka olduğunu sanan Gülben ise Esat'ın ciddi olduğunu anlayınca hayatının en mutlu anlarını yaşadı.

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İNCİ, HAN'IN ÇÖPLÜK GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Han'ın otoparkta gizlediği eski aracında vitrin mankeni kolu ve kadın peruğu bulan İnci ise gerçekleri öğrenmek için eşini takip etmeye başladı. Han'ın gece gizlice çöplüğe gittiğini gören İnci takip etmeyi sürdürdü. Ancak ise İnci'nin kendisini takip ettiğini anladı.

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Çöp arabasına kırmızı balon takan Han, İnci'nin çöplüğe gelmesiyle birlikte ona seslendi. İnci'nin karşısına çöp kıyafetleriyle çıkan Han, "Burası benim evim. Evime hoş geldin İnci" dedi. İnci ise gördüğü manzara karşısında bir kez daha şok yaşadı.
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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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