Masumlar Apartmanı 24. son bölüm final sahnesi! Çöplük gerçeğini öğrenen İnci'ye Han'dan şok sözler: Burası benim evim

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 2 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 24. bölümünde Esra'nın şikayetiyle çöp eve gelen zabıtalar karşılarında boş evi gördü.

ÇÖP EV GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Esra'nın şikayet telefonunu duyan Han'ın evdeki bütün çöpleri teras katına taşıdığı ve evi boşalttığı ortaya çıktı. Safiye ve Gülben ise boş evi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Safiye eşyalarını attığı için Han'a çok kızdı ve sinir krizi geçirdi. Safiye eşyaların terasta olduğunu öğrenince Gülben'le birlikte yeniden eve taşımak istedi.



Ancak o sırada yanlarına gelen Naci ise tüm gerçekleri gördü. Naci, Safiye ve Gülben'e yardım ederek çöpleri yeniden eve taşıdı.



ESAT'TAN GÜLBEN'İ ŞOKE EDEN TEKLİF!

Diğer yandan ise Esra'nın hareketlerinden dolayı ondan soğuyan Esat ise Gülben'i şaşırtacak bir hamle yaptı. Eve gelen Esta, Gülben'e birlikte dışarı çıkıp çay içmeyi teklif etti.