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  4. Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Esat, Gülben’i öpüyor

Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Esat, Gülben’i öpüyor

01.05.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezona damga vuran TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziyi Çağrı Lostuvalı yönetiyor. Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile 4 Mayıs 2021 Salı akşamı saat 20.00'de Trt 1 ekranlarında tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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