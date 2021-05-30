Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı| Gülben ile Esat'ın annesi karşı karşıya!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finaline kısa bir süre kala dizide heyecan yeni gelişmeler ile doruğa çıkıyor. Naci'nin yeniden gelmesi Safiye'yi tekrar hayata bağlarken, bu kez Safiye Naci'nin hayata dönmesi ve tedavi olması için çaba harcıyor. Naci ise çok sevdiği büyük aşkı Safiye'yi geri çevirmeyerek tedavi olmayı kabul eder.

MASUMLAR APARTMANI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sevilen dizisinin yeni bölümünde Safiye'nin tekrar hayat dönüşü ve bugüne kadar hiç sorgulamadıklarını sorgulaması dikkat çekiyor. İnci'ye şans veren Safiye, İnci'yi mutfağına kabul eder. Han'ın yaptıklarına rağmen mücadeleyi elden bırakmayan İnci'nin bu tavırları ise ayrı bir merak konusu olur.

Öte yandan Esat ile arasındaki bağı güçlendiren Gülben, aniden gelen Esat'ın annesi ile büyük şok yaşar. Gülben, Esat’ın annesiyle zorlu bir tanışma yemeği geçirirken, Safiye ise Naci'yi tedaviye ikna etmek için çaba gösterir. Sonunda Naci, Safiye'yi daha fazla kıyamayarak tedaviyi kabul eder.

