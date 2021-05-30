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Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı| Gülben ile Esat'ın annesi karşı karşıya!

30.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı nefesleri kesecek bir yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 36. bölüm fragmanı yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Safiye'nin sorgulamaları dikkat çekerken, Esat'ın annesinin gelmesi ise Gülben'e büyük şok yaşatır.

Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı| Gülben ile Esat'ın annesi karşı karşıya!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finaline kısa bir süre kala dizide heyecan yeni gelişmeler ile doruğa çıkıyor. Naci'nin yeniden gelmesi Safiye'yi tekrar hayata bağlarken, bu kez Safiye Naci'nin hayata dönmesi ve tedavi olması için çaba harcıyor. Naci ise çok sevdiği büyük aşkı Safiye'yi geri çevirmeyerek tedavi olmayı kabul eder.

MASUMLAR APARTMANI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sevilen dizisinin yeni bölümünde Safiye'nin tekrar hayat dönüşü ve bugüne kadar hiç sorgulamadıklarını sorgulaması dikkat çekiyor. İnci'ye şans veren Safiye, İnci'yi mutfağına kabul eder. Han'ın yaptıklarına rağmen mücadeleyi elden bırakmayan İnci'nin bu tavırları ise ayrı bir merak konusu olur.

Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı| Gülben Esat'ın annesi ile tanışıyor!

Öte yandan Esat ile arasındaki bağı güçlendiren Gülben, aniden gelen Esat'ın annesi ile büyük şok yaşar. Gülben, Esat’ın annesiyle zorlu bir tanışma yemeği geçirirken, Safiye ise Naci'yi tedaviye ikna etmek için çaba gösterir. Sonunda Naci, Safiye'yi daha fazla kıyamayarak tedaviyi kabul eder.
Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı| Gülben Esat'ın annesi ile tanışıyor!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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