Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm 2. fragmanı! Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Ceylan ile Han karşı karşıya geliyor

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 16 Kasım'da ekrana gelecek olan 47. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

CEYLAN ROLÜYLE DİZİYE DAMGA VURACAK

Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bölümde ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de katılıyor.

Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak. Han ile Ceylan yıllar sonra yeniden karşı karşıya geliyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır.

Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar.



Bir yandan da Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han’ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık.



Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

