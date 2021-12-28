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Masumlar Apartmanı 53. yeni bölümde Arda Türkmen sürprizi! Gülben ile yemek yapacak

28.12.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 53. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne ise ünlü şef Arda Türkmen konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak. Arda Türkmen ve Gülben eve gelecek misafirler için tezgah başına geçerek yemek yapacak.

Masumlar Apartmanı 53. yeni bölümde Arda Türkmen sürprizi! Gülben ile yemek yapacak

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 28 Aralık Salı akşamı 53. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne ünlü şef Arda Türkmen konuk oluyor.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

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Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

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Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar.

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İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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