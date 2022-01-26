Masumlar Apartmanı 55. son bölümde Safiye ve Naci evlendi! Düğünde ortaya çıkan Mazo, Han'ın kardeşi mi?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 25 Ocak Salı akşamı 55. bölümüyle ekrana geldi. Dizisinin yeni bölümüne oyuncu Şükrü Özyıldız da konuk oldu. Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterinin hayalindeki sahnede izleyicilerle buluşacak olan Özyıldız, dizide kendisini oynadı.

MAZO GİZEMİ!

Han ile geçmişten gelen bir hesaplaşması bulunan Mazo'nun Safiye'nin düğününe kadar gelmesi ve Hikmet ile aralarındaki diyaloglar dikkat çekti. Mazo'nun ise Han'ın öldüğü bilinen kardeşi Ömer olduğu iddia edildi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han’ın ortaya çıkışı Safiye’yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Bu sırada Ceylan, Han’ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han’ın verdiği cevaplar onu ikna etmez.

Ceylan’ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo’nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra’ya başvurur.

Safiye, Naci’nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci’nin bir şartı vardır. Safiye’den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister.



O uzun yolun sonunda, Safiye’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

