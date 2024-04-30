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  4. Odasında canavar olduğunu söyledi, evin duvarından çıkan şoke etti

Odasında canavar olduğunu söyledi, evin duvarından çıkan şoke etti

30.04.2024 11:31
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ABD’de 3 yaşındaki bir çocuk, ailesine odasında canavar olduğunu söyledi. Bu durumun, çocuğun hayal gücünden kaynaklandığını düşünen aile, odayı kontrol ettiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Küçük çocuğun odasının duvarından çıkan şey herkesi şoke etti. İşte ilginç olayın detayları...

Odasında canavar olduğunu söyledi, evin duvarından çıkan şoke etti

ABD’de yaşayan Saylor Class adlı 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesine odasındaki canavarlardan şikayet etmekteydi. Ailesi ilk başlarda bunun küçük kızın hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü.

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Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarına baktığında binlerce arının bulunduğu bir kovan keşfetti.

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Aile, bir arıcıdan yardım alarak kovanı çıkardığında 55 bin ila 65 bin arasında arının duvardan çıktığını ifade etti.

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Arıların evin tesisat sistemine zarar verdiğini belirten aile, zararın yaklaşık 20 bin dolar olduğunu açıkladı.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arı abd canavar
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