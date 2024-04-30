MHP lideri Bahçeli şarkı göndermesi sonrası polemiklere son noktayı koydu: Size kötü bir haberim var...

Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın bir ABD kanalında Hamas'a terör örgütü iftirası atması bunlarda rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK/YPG ile ilgili tek bir laf çıkmamasını sadece biz mi fark ediyoruz? İBB Başkanı küresel güçlere 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir. Bunun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır.