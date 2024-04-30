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MHP lideri Bahçeli şarkı göndermesi sonrası polemiklere son noktayı koydu: Size kötü bir haberim var...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.04.2024 10:57
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı Ferdi Tayfur şarkılı göndermeyle ilgili de konuşan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de sahip çıktı.

MHP lideri Bahçeli şarkı göndermesi sonrası polemiklere son noktayı koydu: Size kötü bir haberim var...

Yerel seçimlerin ardından ilk kez dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözler kullanan Bahçeli, İmamoğlu'nun 'Hamas' çıkışını eleştirdi. Bahçeli ayrıca şarkı göndermesi üzerinden çıkan polemiklere de son noktayı koydu.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Türkiye 4 yıl boyunca seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.

  • Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgulayan, karalayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır, Türkiye’nin doğuşudur.

  • İsrail’in Gazze’de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisi Türkiye’dir. Dökülen kanlar inşallah yerde kalmayacaktır. Netanyahu vakti geldiğinde yargılanacaktır ve mutlaka görevden uzaklaştırılmalıdır.

  • 3-5 belediye almak için her kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir. Ayranları yok içmeye atla gidiyorlar çeşmeye.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

  • Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın bir ABD kanalında Hamas'a terör örgütü iftirası atması bunlarda rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK/YPG ile ilgili tek bir laf çıkmamasını sadece biz mi fark ediyoruz? İBB Başkanı küresel güçlere 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir. Bunun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır.

  • Irak'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Irak'ta olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir. Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgemiz hasretini çektiği huzur ve güvenliğe kavuşacaktır. Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı'nın önce İstanbul'a koşması da soru işaretine neden olmuştur. Vermek istediği mesajları da şaibelidir.

  • Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız kardeştir. Milletimiz büyük bir millettir.

"CUMHUR İTTİFAKI SONUNA KADAR VAR OLACAK"

  • Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız.

  • (Şarkı göndermesi) Cumhur İttifakı'nın sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak. 'Kobanili Ahmet' senin de tedavi edilmeni tavsiye ediyorum.

  • Cumhur İttifakı'nın siyaseti ülkemizin merkez duruşunu oluşturmaktadır. Milletimiz yıllardır süren yönlendirmenin farkına varmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Yeni Anayasa hazırlıklarında taviz vermeyeceğimiz tavizler bunlardır. Türkiye CUmhuriyeti'nin sahibi sonsuza kadar sahibi Türk Milletidir.

  • (İYİ Parti kurultayı) Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli grup toplantısı
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