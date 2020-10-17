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Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

17.10.2020 03:07 | Son Güncelleme:
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TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinin 6. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Han'ın karşısına evlendiği İnci'nin babası çıkıyor. İnci'nin babasının hareketleri Han'ın sakladığı yüzünü ortaya çıkarıyor. İnci, Han'ın babasına zarar vermesinden korkarken, fragmandaki sahne ise herkesi şaşırtıyor. Çöplüğe giden Han'ın arabasının bagajında bir kişinin hareketsiz yattığı görülüyor. Peki Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Yayınlandığı günlerde sosyal medyada gündem olan Masumlar Apartmanı'nın 20 Ekim Salı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı.

İnci'nin annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için yıllardır görüşmediği babası, Han'ın ofisine geliyor. İnci'nin babası "Bir kuru nikahla olmaz damat bey" derken yaptığı hareketlerle Han'ı sinirlendiriyor.

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HAN'IN DAVRANIŞLARI İNCİ'Yİ KORKUTUYOR!

İnci ise daha sonra görüştüğü Han'a "Bazen beni çok korkutuyorsun" diyor. Fragmanda gece yarısı kılık değiştirerek bir çöplüğe giden Han'ın arabasının bagajında battaniyeye sarılı bir kişinin olması ise akıllara 'Han İnci'nin babasını mı öldürdü?' sorusunu getiriyor.

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Diğer yandan ise kardeşine bağıran ve küvette zorla yıkayan Safiye'nin karşısına Gülben çıkıyor. Gülben ilk defa ablasına karşı koyuyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 20 Ekim Salı akşamı TRT 1'de olacak.

Masumlar Apartmanı 5. bölümde İnci, Han'ın diğer yüzünü gördü! Babasını boğmaya kalktı! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem olduMasumlar Apartmanı 5. bölümde İnci, Han'ın diğer yüzünü gördü! Babasını boğmaya kalktı! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır.

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Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar.

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Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

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