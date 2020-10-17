Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

Yayınlandığı günlerde sosyal medyada gündem olan Masumlar Apartmanı'nın 20 Ekim Salı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı.

İnci'nin annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için yıllardır görüşmediği babası, Han'ın ofisine geliyor. İnci'nin babası "Bir kuru nikahla olmaz damat bey" derken yaptığı hareketlerle Han'ı sinirlendiriyor.

HAN'IN DAVRANIŞLARI İNCİ'Yİ KORKUTUYOR!

İnci ise daha sonra görüştüğü Han'a "Bazen beni çok korkutuyorsun" diyor. Fragmanda gece yarısı kılık değiştirerek bir çöplüğe giden Han'ın arabasının bagajında battaniyeye sarılı bir kişinin olması ise akıllara 'Han İnci'nin babasını mı öldürdü?' sorusunu getiriyor.

Diğer yandan ise kardeşine bağıran ve küvette zorla yıkayan Safiye'nin karşısına Gülben çıkıyor. Gülben ilk defa ablasına karşı koyuyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 20 Ekim Salı akşamı TRT 1'de olacak.