TRT 1’in yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı' 15 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Masumlar Apartmanı' dizisinin afişi yayınlandı.

Gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizi 'Masumlar Apartmanı' Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun içi' romanından esinlenerek hazırlandı.

GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ

Dizinin konusu ise şöyle: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı aşk kazanacak mı?

Yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği soruları anlatan Masumlar Apartmanı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla 15 Eylül’de TRT 1’de başlıyor.

