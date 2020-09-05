MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı dizisinin afişi yayınlandı

Masumlar Apartmanı dizisinin afişi yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

TRT 1'de 15 Eylül Salı günü başlayacak olan, başrollerinde Birkan Sokullu ile Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı yeni dizi Masumlar Apartmanı'nın afişi yayınlandı.

Masumlar Apartmanı dizisinin afişi yayınlandı

TRT 1’in yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı' 15 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Masumlar Apartmanı' dizisinin afişi yayınlandı.

Gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizi 'Masumlar Apartmanı' Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun içi' romanından esinlenerek hazırlandı.

GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ

Dizinin konusu ise şöyle: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı aşk kazanacak mı?

Yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği soruları anlatan Masumlar Apartmanı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla 15 Eylül’de TRT 1’de başlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Hercai dizisinden dikkat çeken fragman!Hercai dizisinden dikkat çeken fragman!
Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kimdir?Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında
Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!
Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür aşklarını ilan ediyor! Bay Yanlış 10. son bölüm izle
Aşklarını ilan ettiler!
Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor?
Hercai dizisinden dikkat çeken fragman!
Fahriye Evcen ekranlara dönüyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran mesaj
Hayranlarını heyecanlandıran açıklama!
Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kırmızı Oda'ya sürpriz oyuncu!
Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?
Kırmızı Oda dizisine damga vurdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.