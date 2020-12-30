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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra Safiye ve Naci’nin kavuşma sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Seray Üstün Seray Üstün 30.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra Safiye ve Naci’nin kavuşma sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Masumlar Apartmanı dizisinin 16. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan proje sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı dizinin son bölümüne özellikle Safiye ve Naci arasındaki büyük aşk damga vurdu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı! İşte Masumlar Apartmanı dizisini mizahına alet eden sosyal medya paylaşımları...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak televizyona aktarılan Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 16. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

MASUMLAR APARTMANI GİRİŞ

Masumlar Apartmanı dizisini yakından takip edenler Safiye ve Naci arasındaki büyük aşkı eminim biliyorsunuzdur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Safiye lise döneminde Naci isimli bir çocuğa aşık olur. Aralarındaki büyük aşk şiirler, karışık kasetler ve ikilinin birbirlerine yolladığı aşk dolu mektuplarla devam eder. Safiye annesinin bütün baskılarına rağmen Naci’yle görüşmek için fırsat yaratmayı başarır. Ancak Naci’nin trafik kazası geçirmesi Safiye’nin bütün dengesini alt üst eder. Kazanın nedenini kendisi olarak gören Safiye, Naci’den uzak durmaya karar verir. Birbirlerinden uzak bir şekilde yıllar geçer. İkisi de aşkını kalbinde yaşamayı bir an olsun bırakmaz. Geçen uzun yılların sonunda Naci aynı romantizm ve duygularla Safiye’nin karşısına bir kez daha çıkar. Ancak Safiye sevdiği adamı korumak için ondan uzak durma konusunda verdiği karardan dönmez.

MASUMLAR APARTMANI GİRİŞ 2

Aşkını yaşamaktan korkan Safiye, annesinin hayaliyle konuşmaya başlar. Annesinin “Ahlaksız, kirlendin artık temizlesen de çıkmaz“ sözleri Safiye’nin adeta bilinçaltına yerleşir. Aşk için yaratıldığını düşündüğümüz Gülben olaya el atar ve Safiye’nin büyük aşkına kavuşması için onu destekler. Yıllar boyunca Naci’yi bekleyen Safiye, büyük aşkının evlendiğini öğrenir. Masumlar Apartmanı dizisinin 16. bölümünde yaşanan bu kavuşma sahnesi ve Naci’nin ortaya çıkan kızı sosyal medyanın en konuşulan konuları arasına girdi. Ata sporumuz olan yorum yapmadan da Masumlar Apartmanı dizisi nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Masumlar Apartmanı yorumları...

Yayınladığı günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Yayınladığı günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

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