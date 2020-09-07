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Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı TRT'nin yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı' 15 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizi 'Masumlar Apartmanı'nın ilk fragmanı yayınlandı...

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya gün sayan Masumlar Apartmanı dizisinin büyük ilgi gören ilk tanıtımından sonra 1. bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü.

Merakla beklenen dizinin hikayesi; Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu aile fertleri, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Masumlar Apartmanı; yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla 15 Eylül Salı akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

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