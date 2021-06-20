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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan yeni imaj

20.06.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması nedeniyle son dönemin çok konuşulan isimlerinin başında gelen Farah Zeynep Abdullah 8 saat kuaförde kaldı ve saçlarının rengini değiştirdi.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan yeni imaj

Farah Zeynep Abdullah, TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda baş karakterler arasında yer alıyordu. Dizide Gülben ve Safiye'nin kardeşi Han'ın eşini canlandıran başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılarak sevenlerini üzdü.

Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde de köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağını kırmış ve baş parmak tırnağını da çıktığı için ameliyata alınmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu soluğu kuaförde aldı.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim çok konuşulan mavi saçlarına veda etti.

Sekiz saate yakın kuaförde kalan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını hayranlarıyla paylaşınca beğeni topladı.

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SAVCILIĞA ŞİKAYET İDDİASI

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde hakkında çıkar bir iddia ise saçlarıyla ilgili yapılan yorumdu. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b...k gibi olmuşsun" şeklinde yorum yapması Farah Zeynep Abdullah'ı iddialara göre kızdırdı.

Bu yorum sonrası savcılığa başvuruda bulunan ünlü oyuncu, yazılan mesajlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü. Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen Farah Zeynep Abdullah'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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