Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları sayesinde her hafta TRT1 ekranlarında seyirciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Masumlar Apartmanı 8 Haziran günü yayınlanacak 37. bölüm ile sezon finaline gidiyor. Bunun ardından dizinin takipçileri Masumlar Apartmanı'nın neden sezon finali yaptığını ve yeni bölümün ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

MASUMLAR APARTMANI NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Yaz aylarının gelmesiyle birçok dizi ve televizyon programı sezon finali veya final yapıyor. Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran akşamı ekranlarda olacak 37. bölüm ile yayın hayatına kısa bir mola verecek.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı, İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Temel Apartmanı'nda çekilmektedir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

İnci'nin hayatı kazadan sonra tamamen farklı bir yöne kayar. Kaza sonucu Han ile tanışır. Çok geçmeden Han ile evlenen İnci, kendisini büyük sırları olan ve psikolojik sorunları olan ailenin içinde bulur. Safiye, Gülben ve Neriman takıntıları olan üç kız kardeştir.