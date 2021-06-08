Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları sayesinde her hafta TRT1 ekranlarında seyirciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Masumlar Apartmanı 8 Haziran günü yayınlanacak 37. bölüm ile sezon finaline gidiyor. Bunun ardından dizinin takipçileri Masumlar Apartmanı'nın neden sezon finali yaptığını ve yeni bölümün ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
Yaz aylarının gelmesiyle birçok dizi ve televizyon programı sezon finali veya final yapıyor. Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran akşamı ekranlarda olacak 37. bölüm ile yayın hayatına kısa bir mola verecek.
Masumlar Apartmanı, İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Temel Apartmanı'nda çekilmektedir.
İnci'nin hayatı kazadan sonra tamamen farklı bir yöne kayar. Kaza sonucu Han ile tanışır. Çok geçmeden Han ile evlenen İnci, kendisini büyük sırları olan ve psikolojik sorunları olan ailenin içinde bulur. Safiye, Gülben ve Neriman takıntıları olan üç kız kardeştir.
Han ise evin ihtiyaçlarını karşılar. Tek amacı işi ve evi arasındaki dengeyi sağlamak olan Han'ın hayatı da İnci ile tanıştıktan sonra değişir. Han mutluluğun tadına varır. Ancak Han ile İnci'nin evlenmesi sonucunda İnci ve sorunlu kız kardeşler ile yaşananlar Han'ın canını oldukça sıkar. İnci'nin gelişiyle birlikte her şey yavaş yavaş kontrolden çıkar.
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün Eylül 2021'de ekranlarda olması öngörülüyor.
Farah Zeynep Abdullah
Ezgi Mola
Birkan Sokullu
Merve Dizdar
Tansel Öngel
Metin Coşkun
Esra Ruşan
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