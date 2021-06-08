MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak?

08.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı 8 Haziran (bu akşam) sezon finaliyle ekranlarda olacak. Peki Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları sayesinde her hafta TRT1 ekranlarında seyirciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Masumlar Apartmanı 8 Haziran günü yayınlanacak 37. bölüm ile sezon finaline gidiyor. Bunun ardından dizinin takipçileri Masumlar Apartmanı'nın neden sezon finali yaptığını ve yeni bölümün ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

MASUMLAR APARTMANI NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Yaz aylarının gelmesiyle birçok dizi ve televizyon programı sezon finali veya final yapıyor. Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran akşamı ekranlarda olacak 37. bölüm ile yayın hayatına kısa bir mola verecek.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı, İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Temel Apartmanı'nda çekilmektedir.

Masumlar Apartmanı neden sezon finali yapıyor? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

İnci'nin hayatı kazadan sonra tamamen farklı bir yöne kayar. Kaza sonucu Han ile tanışır. Çok geçmeden Han ile evlenen İnci, kendisini büyük sırları olan ve psikolojik sorunları olan ailenin içinde bulur. Safiye, Gülben ve Neriman takıntıları olan üç kız kardeştir.

Han ise evin ihtiyaçlarını karşılar. Tek amacı işi ve evi arasındaki dengeyi sağlamak olan Han'ın hayatı da İnci ile tanıştıktan sonra değişir. Han mutluluğun tadına varır. Ancak Han ile İnci'nin evlenmesi sonucunda İnci ve sorunlu kız kardeşler ile yaşananlar Han'ın canını oldukça sıkar. İnci'nin gelişiyle birlikte her şey yavaş yavaş kontrolden çıkar.

MASUMLAR APARTMANI'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün Eylül 2021'de ekranlarda olması öngörülüyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola

Birkan Sokullu

Merve Dizdar

Tansel Öngel

Metin Coşkun

Esra Ruşan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hoşça kal ÇukurHoşça kal Çukur
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

ABD'nin gizli 'koronavirüs' raporu ortaya çıktı! Çarpıcı iddia

ABD'nin gizli 'koronavirüs' raporu ortaya çıktı! Çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.