Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle beğeni topluyor. Dizinin 11 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışında yer almaması, seyircide merak uyandırdı. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? İşte yanıtı...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemişti. Sevilen dizi, bu hafta ise koronavirüs engeline takıldı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle, dizinin çekimlerine ara verildi. En son 53. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümünün, 18 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. 11 Ocak Salı akşamı, TRT1 ekranlarında Hazır Aile isimli film yer alacak.

11 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hazır Aile (Yabancı Sinema)

22:30 Masumlar Apartmanı

01:40 3’Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenler

