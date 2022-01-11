Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle beğeni topluyor. Dizinin 11 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışında yer almaması, seyircide merak uyandırdı. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? İşte yanıtı...
Masumlar Apartmanı, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemişti. Sevilen dizi, bu hafta ise koronavirüs engeline takıldı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle, dizinin çekimlerine ara verildi. En son 53. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümünün, 18 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. 11 Ocak Salı akşamı, TRT1 ekranlarında Hazır Aile isimli film yer alacak.
05:10 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hazır Aile (Yabancı Sinema)
22:30 Masumlar Apartmanı
01:40 3’Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenler
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