Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın yüzündeki değişim olay oldu! Estetik iddiası!

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın yüzündeki değişim, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Masumlar Apartmanı'nın 48. bölümünde Merve Dizdar'ın burnundaki değişim, sosyal medyada olay oldu.

İzleyicilerin bir kısmı, Dizdar'ın burnundaki değişimin kurguda yapılan bir müdahale sonucu oluştuğunu savunurken, bir kısmı da oyuncunun burun ucuna cerrahi bir işlem yaptırdığını iddia etti.

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişime gelen yorumlardan bazıları, ''Gülben'in burnuna ne olmuş öyle?'', ''Bölüm boyunca Merve Dizdar'ın burnuna baktım'' şeklindeydi.



