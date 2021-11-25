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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın yüzündeki değişim olay oldu! Estetik iddiası!

25.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın burun estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın yüzündeki değişim olay oldu! Estetik iddiası!

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın yüzündeki değişim, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar estetik mi yaptırdı! Sosyal medya çalkalandı

Masumlar Apartmanı'nın 48. bölümünde Merve Dizdar'ın burnundaki değişim, sosyal medyada olay oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar estetik mi yaptırdı! Sosyal medya çalkalandı

İzleyicilerin bir kısmı, Dizdar'ın burnundaki değişimin kurguda yapılan bir müdahale sonucu oluştuğunu savunurken, bir kısmı da oyuncunun burun ucuna cerrahi bir işlem yaptırdığını iddia etti.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar estetik mi yaptırdı! Sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişime gelen yorumlardan bazıları, ''Gülben'in burnuna ne olmuş öyle?'', ''Bölüm boyunca Merve Dizdar'ın burnuna baktım'' şeklindeydi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar estetik mi yaptırdı! Sosyal medya çalkalandı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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