Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah o habere sessiz kalamadı! 'Ağlayarak koştum savcıya'

Rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, gündemden düşmüyor. Rol gereği saçlarının ucunu maviyeye boyayan oyuncu geçtiğimiz günlerde saçlarına ilişkin yapılan bir yorumu savcılığa şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Önceki gün imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, hakkında yapılan bir haberi yayınlayarak yazılanlara isyan etti.

YAZILANLARA SİTEM ETTİ

Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde saçlarıyla ilişkin olarak bir sosyal medya kullanıcısının, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b...k gibi olmuşsun" ifadelerini kullanması üzerine epey sinirlenmişti. Yapılan yorumun ardından savcılığa başvuruda bulunan ünlü oyuncu, kullanılan ifadeler nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını öne sürdü. Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını talep eden Farah Zeynep Abdullah, konuya ilişkin o habere isyan etti.

TEPKİSİNİ O SÖZLER İLE ORTAYA KOYDU

Bir haber sitesi tarafından olaya ilişkin yapılan o habere sitem etti. Twitter hesabından haberi alıntı yaparak "Farah Zeynep Abdullah savcılığa koştu: "Küçük düşürüldüm" şeklinde yazılan başlığa ünlü oyuncu, "Ağlayarak koştum saçıma bok gibi olmuş dediler sayın savcı ne olacak şimdi dedim beni bu utançtan temizleyin diye haykırdım" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Ağlayarak koştum saçıma bok gibi olmuş dediler sayın savcı ne olacak şimdi dedim beni bu utançtan temizleyin diye haykırdım https://t.co/cttsYHqM4o — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) June 20, 2021



