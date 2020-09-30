Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Yaşamadan bilemem

Masumlar Apartmanı dizisinin başarılı oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, havalar iyice soğumadan arkadaşlarıyla birlikte Kız Kulesi’nin tadını çıkardı. Uçankuş Tv güzel oyuncuyu Kız Kulesi’nde gece saat 03.00'te görüntüledi. Oyuncu, yoğun set temposundan kendisine zaman ayıramadığını, ayırdığı zaman ise sakin Kız Kulesi manzarası eşliğinde oturup dinlendiğini belirtti.

Farah Zeynep Abdullah'ın, kendi özel hayatında dizideki rol arkadaşı Ezgi Mola gibi takıntıları olmadığını, onun takıntılarını gördükçe kendi takıntılarını, takıntı olarak nitelendirmediğini belirtti.

Birkan Sokullu’nun dizide canlandırdığı karakterde gündüz zengin bir iş adamı ama gece çöp toplayan bir karakteri canlandırması da oldukça dikkat çekti. Farah Zeynep Abdullah, böyle bir karakterin kendi özel hayatına girmesiyle ilgili “yaşamadan bilemem” dedi.

