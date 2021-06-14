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Masumlar Apartmanı'nın kardeşleri coştu! Birkan Sokullu'nun fotoğrafına Ezgi Mola'dan tepki

14.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Masumlar Apartmanı"nın yıldızları Ezgi Mola ve Birkan Sokullu, dizi bitse de birbirlerinin peşlerini bırakmadı. Birkan Sokullu'nun tatil fotoğrafına gelen Ezgi Mola yorumu, herkesi çok güldürdü.

Masumlar Apartmanı'nın kardeşleri coştu! Birkan Sokullu'nun fotoğrafına Ezgi Mola'dan tepki

Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden biri de "Masumlar Apartmanı" oldu. Tıpkı "Kırmızı Oda" ve "Camdaki Kız" gibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan dizi, sevgisiz büyümenin bir aileye neler yapabileceğini anlatıyordu. Travmalarla ve psikolojik hastalıklar boğuşan dört kardeşin hikayesi, başarılı oyunculuklar ve iyi bir teknik ekiple de birleşince dizinin önlenemez yükselişi başladı. Böylece, kadrodaki oyuncular da kariyerlerinin altın çağını yaşamaya başladı. Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar inanılmaz bir patlama yaparken, diğer kardeşleri oynayan Birkan Sokullu ve Ezgi Mola da başarılarına başarı katmış oldu. Ezgi Mola sadece komediden ibaret olmadığını, Birkan Sokullu da bir psikopatı bile oynayabildiğini gösterdi. Çok yoğun geçen bir sezonun ardından dizi ara verince bütün ekip tatilin yolunu tuttu.

"Birkan Bey napıyorsunuz?"

Birkan Sokullu Eda Gürkaynak foto

Birkan Sokullu da sevgilisi Eda Gürkaynak'la birlikte Ege'nin yolunu tuttu. Sürekli birlikte görüntülenen ikili bu durumdan bıkmış olacak ki, sosyal medyaya mesafeli olan Birkan Sokullu bile sürekli tatil fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Birkan Sokullu

Ünlü oyuncunun son fotoğrafına ise rol arkadaşı Ezgi Mola'dan büyük bir övgü geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Ezgi Mola
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