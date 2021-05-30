Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

Son zamanlarda adından epeyce söz ettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, bu kez hakkında çıkan yalan haberlere isyan etti. Rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide sergilediği performans ile her hafta gündem olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Mola,bugün kendisi hakkında çıkan yalan bir habere annesinin verdiği tepkiyi Instagram hesabında yayınlayarak sitem etti.

YENİ PROJELER İLE EKRANLARDA YER ALACAK

Ezgi Mola’nın başrolünde olduğu Masumlar Apartmanı’nın sezon finali kararı almasının ardından güzel oyuncu, yeni anlaşmalar yaptığı ortaya çıktı. Instagram hesabında yaptığı reklamlar haricinde de birçok markayla işbirliğinde bulundu. Öte yandan rol aldığı dizinin sezon finaline sayılı gün kala, Mola'yı birkaç reklamda görmeye başladık bile. Son zamanlarda adından söz ettiren başarılı oyucunun, dizi ve reklam çekimlerinden kazandığı para bazı haberlere malzeme oldu. Bugün hakkında bugün çıkan ilginç bir haber ise Mola'nın sabrını taşırdı.

O HABER KARŞISINDA KAYITSIZ KALAMADI

Çıkan o haberde Ezgi Mola'nın, annesine arazi satın aldığı iddia edildi. Bu haberi gören Ezgi Mola’nın annesi, kızına WhatsApp’tan haberin görüntüsünü yollayarak; “Benim neden haberim yok?” diye sormaktan da geri durmadı. Ezgi Mola ise annesinin bu mesajını hikayesinde paylaştı. Hatta haberi yapan gazeteciye kendisi de bir soru yöneltti; “Bu haberi yapan sevgili gazeteci arkadaşım, annemin size bir sorusu var”