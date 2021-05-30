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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

30.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı adlı dizide Safiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, kendisi hakkında yapılan o habere kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen başarılı oyuncu, hakkında çıkan yalan habere esprili bir dille tepki gösterdi.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

Son zamanlarda adından epeyce söz ettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, bu kez hakkında çıkan yalan haberlere isyan etti. Rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide sergilediği performans ile her hafta gündem olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Mola,bugün kendisi hakkında çıkan yalan bir habere annesinin verdiği tepkiyi Instagram hesabında yayınlayarak sitem etti.

YENİ PROJELER İLE EKRANLARDA YER ALACAK

Ezgi Mola’nın başrolünde olduğu Masumlar Apartmanı’nın sezon finali kararı almasının ardından güzel oyuncu, yeni anlaşmalar yaptığı ortaya çıktı. Instagram hesabında yaptığı reklamlar haricinde de birçok markayla işbirliğinde bulundu. Öte yandan rol aldığı dizinin sezon finaline sayılı gün kala, Mola'yı birkaç reklamda görmeye başladık bile. Son zamanlarda adından söz ettiren başarılı oyucunun, dizi ve reklam çekimlerinden kazandığı para bazı haberlere malzeme oldu. Bugün hakkında bugün çıkan ilginç bir haber ise Mola'nın sabrını taşırdı.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

O HABER KARŞISINDA KAYITSIZ KALAMADI

Çıkan o haberde Ezgi Mola'nın, annesine arazi satın aldığı iddia edildi. Bu haberi gören Ezgi Mola’nın annesi, kızına WhatsApp’tan haberin görüntüsünü yollayarak; “Benim neden haberim yok?” diye sormaktan da geri durmadı. Ezgi Mola ise annesinin bu mesajını hikayesinde paylaştı. Hatta haberi yapan gazeteciye kendisi de bir soru yöneltti; “Bu haberi yapan sevgili gazeteci arkadaşım, annemin size bir sorusu var”

İddiaya göre

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Mola, eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Aynı zamanda 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın hakkında çıkan o haber sabrını taşırdı!

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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