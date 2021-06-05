Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanı yayınlandı! İnci ölüyor mu?

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen sezon finali bölümünün fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanında; İnci’nin evden ağlayarak ayrılmasına şahit olan Han ve ailesi şoke olur. İnci’nin gidişi Han’ı delirtir. Safiye, tedavi olması için Naci’yi yolcu ederken göz yaşları içinde kalır. İnci'nin gebelik testi yaptığı görülürken ne yapacağını düşünürcesine karnını tuttuğunda Safiye her şeyi fark eder. İzleyicinin aklındaki en büyük soru ise İnci’nin ölüp ölmeyeceğidir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han’a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye’nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.



