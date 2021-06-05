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Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanı yayınlandı! İnci ölüyor mu?

05.06.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in bu sezon en çok izlenen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği fragman, diziyle ilgili bir sürü soru işaretine neden oldu.

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen sezon finali bölümünün fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanında; İnci’nin evden ağlayarak ayrılmasına şahit olan Han ve ailesi şoke olur. İnci’nin gidişi Han’ı delirtir. Safiye, tedavi olması için Naci’yi yolcu ederken göz yaşları içinde kalır. İnci'nin gebelik testi yaptığı görülürken ne yapacağını düşünürcesine karnını tuttuğunda Safiye her şeyi fark eder. İzleyicinin aklındaki en büyük soru ise İnci’nin ölüp ölmeyeceğidir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han’a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye’nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’tan, kendisine laf atan takipçisine kinayeli yorum!Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’tan, kendisine laf atan takipçisine kinayeli yorum!


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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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