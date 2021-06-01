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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı | Gülben Esat'ın annesiyle tanışıyor!

01.06.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, her Salı günü izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Esat, Han ve İnci’nin destekleriyle Gülben’e oldukça büyük bir sürpriz planlamıştı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı | Gülben Esat'ın annesiyle tanışıyor!

Her Salı saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Esat, Han ve İnci’nin destekleriyle Gülben’e oldukça büyük bir sürpriz planlamıştı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (36. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ (35. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Safiye, öğrenmiş olduğu gerçeği henüz daha hazmedememişken bir yandan Han’ı ne kadar iyi tanıdığını veya tanımadığını sorgulamaya başlamıştır. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklemekte olduğu son kişi ona yol gösterir. İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek için ise başka bir planı bulunmaktadır. Esat, Han ve İnci’nin destekleriyle Gülben’e oldukça büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokacaktır. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise çok büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanmaya karar verir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ (36. BÖLÜM)


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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