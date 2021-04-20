Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle | Kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıkacak mı?

Her Salı saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmişti. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (30. BÖLÜM)

Esra’nın başına gelenlerin sonrasında apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenmektedir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emin olmuştur ve bunu kanıtlanmak amacıyla elinden gelen her şeyi yapar. Safiye’nin aklında olan isim ise bir başkasıdır. Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı hiç beklenmedik birine kayacaktır. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini tamamen değiştirir. Bu esnada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içerisindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelecektir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



