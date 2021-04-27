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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle | Naci Han'ın elinden kurtulmak için her şeyi yapıyor!

27.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenmişti fakat Esra bunu kendisine yapanın Han olduğuna emin olup kanıtlamak için çabalamaya başlamıştı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle | Naci Han'ın elinden kurtulmak için her şeyi yapıyor!

Her Salı saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Esra başına gelenlerden Han'ın sorumlu olduğuna emin olup kanıtlamak için çabalamaya başlamıştı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (31. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ (30. BÖLÜM)

Han, olayların sonrasında daha sert önlemler almak zorunda kalacaktır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şaşkınlığını atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve yeni bir karar alır.
Neriman, Gamze’yi üzmemek amacıyla Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister ancak işler istediği gibi gitmez. Safiye, ne yaparsa yapsın Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı büyük hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.
İnci’nin yeni bir işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine neden olur. Gülben’e daha fazla kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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