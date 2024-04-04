Matrix serisi geri dönüyor! The Matrix 5 sürprizlerle geliyor... Yönetmen koltuğundaki isim değişiklik yaşandı

Warner Bros. kült bilimkurgu serisine yeni bir yapım daha eklemek için kollara sıvadı. 1999 yılında Wachowski Kardeşler imzasıyla başlayan serinin beşinci filmi için geri sayım başladı.

Matrix'in yeni filminde serinin orijinal yönetmenleri Wachowski kardeşlerden birinin ilk kez yönetmen koltuğunda yer almayacağı açıklandı. Matrix 5'in yönetmen ko. ltuğunda ise The Martians filminin yönetmeni Drew Goddard yer alacak. Seride Neo ile Trinity karakterlerine hayat veren Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss'un beşinci filmde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.