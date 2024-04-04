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    4. Matrix serisi geri dönüyor! The Matrix 5 sürprizlerle geliyor... Yönetmen koltuğundaki isim değişiklik yaşandı

    Matrix serisi geri dönüyor! The Matrix 5 sürprizlerle geliyor... Yönetmen koltuğundaki isim değişiklik yaşandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 15:48
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    Sinema dünyasının efsane yapımlarından biri olarak kabul edilen Matrix serisi geçtiğimiz yıllarda dördüncü yapımı "The Matrix Resurrections" ile geri dönmüştü. Seyircisiyle hasret gideren serinin beşinci filminin geleceği açıklandı. Beşinci film için hazırlıklar devam ederken önemli değişikliklerin yapılması da gözlerinden kaçmadı.

    Warner Bros. kült bilimkurgu serisine yeni bir yapım daha eklemek için kollara sıvadı. 1999 yılında Wachowski Kardeşler imzasıyla başlayan serinin beşinci filmi için geri sayım başladı.

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    Matrix'in yeni filminde serinin orijinal yönetmenleri Wachowski kardeşlerden birinin ilk kez yönetmen koltuğunda yer almayacağı açıklandı. Matrix 5'in yönetmen ko. ltuğunda ise The Martians filminin yönetmeni Drew Goddard yer alacak. Seride Neo ile Trinity karakterlerine hayat veren Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss'un beşinci filmde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

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