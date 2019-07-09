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Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy (73), kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi, sanat camiasından verdiği ölüm ve hastalık haberleri ile 'felaket tellalı' lakabıyla anılan Onur Akay duyurdu.

Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Geçtiğimiz mayıs ayında Nejat Toksoy'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran ses sanatçısı Onur Akay, “Türk rock müziğinin mihenk taşlarından, 60'lar ve 70'lerin tek tip kıyafetli efsane grubu Mavi Işıklar’ın kurucusu ve solisti usta sanatçımız Nejat Toksoy’u maalesef kaybettik. Geçtiğimiz 11 Mayıs’ta yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum ve kanserle mücadele eden değerli sanatçımız 61 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Yayınlandığı tarihte fenomen olmuş ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva’ ve ‘İyi Düşün Taşın’ şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti.

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NEJAT TOKSOY KİMDİR?

1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular. Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar. Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikâyesiydi. Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90'larda yeniden bir araya gelip Kırkbeşlik Bar'da konser verdiler.
Nejat Toksoy, 1969'da Leyla Balaban'la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti.

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