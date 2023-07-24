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Maviye Sürgün bu akşam yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 SHOW TV yayın akışı

24.07.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisi neden yok, sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü Show TV'nin 24 Temmuz 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Diziyi seyretmek isteyenler Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Maviye Sürgün bu akşam var mı, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün, her pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanıyordu. Kanalın 24 Temmuz Pazartesi gününe ait yayın akışında Maviye Sürgün'ün yer almadığı fark edildi. Peki, Maviye Sürgün dizisi neden yayınlanmıyor? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı...

MAVİYE SÜRGÜN NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün dizisi pazartesi günleri yayınlanmaktaydı. Dizi 24 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı yayınlanmadı. Maviye Sürgün'ün yayın gününün değişmesi nedeniyle dizi ekranlara gelmedi.

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Dizinin yayın saatinde Sahte Kabadayı adlı sinema filmi ekrana geldi.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin 24 Temmuz 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Sahte Kabadayı adlı sinema filmi ekranlara gelecek.

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Dizinin yayın gününün değişmesi nedeniyle Maviye Sürgün dizisi yeni bölümü 26 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanacak.

24 TEMMUZ 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire

23:30 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

01:00 Maviye Sürgün

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

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