Maviye Sürgün bu akşam yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 SHOW TV yayın akışı

Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün, her pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanıyordu. Kanalın 24 Temmuz Pazartesi gününe ait yayın akışında Maviye Sürgün'ün yer almadığı fark edildi. Peki, Maviye Sürgün dizisi neden yayınlanmıyor? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı...
Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün dizisi pazartesi günleri yayınlanmaktaydı. Dizi 24 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı yayınlanmadı. Maviye Sürgün'ün yayın gününün değişmesi nedeniyle dizi ekranlara gelmedi.
Dizinin yayın saatinde Sahte Kabadayı adlı sinema filmi ekrana geldi.
Show TV'nin 24 Temmuz 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Sahte Kabadayı adlı sinema filmi ekranlara gelecek.
Dizinin yayın gününün değişmesi nedeniyle Maviye Sürgün dizisi yeni bölümü 26 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanacak.
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire
23:30 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
01:00 Maviye Sürgün
03:30 Aşk Laftan Anlamaz