Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez'in yatak pozu olay oldu! Gömleğini indirip...

Caner Cindoruk ile başrolünü paylaştığı Maviye SÜrgün dizisinde Defne karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son paylaşımıyla adeta nefes kesti.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Damla Sönmez yatak pozuyla olay oldu. Beyaz gömleğini yarıya kadar indiren Sönmez iddialı paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme; 'Çok çarpıcı', 'Muhteşemsin', 'Güzelliğin diyorum', 'O gerçek olamaz', 'Bir elmas gibi' yorumları yapıldı.

3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Damla Sönmez, Çerkes kökenlidir.

St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödülünü aldı.



