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  4. Mayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Mayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründü

19.05.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtta 2 gündür etkili olan yağışlı ve serin hava geride ilginç görüntüler bıraktı. Doğu Karadeniz'deki Gümüşhane ve Giresun'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Gümüşhane'nin Şephane köyü ve Giresun'un Eğritaş Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Mayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Gümüşhane’de ve Giresun'da havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışına teslim oldu. Gümüşhane'nin Şephane köyü ve Giresun'un Eğritaş Yaylası'na, mayıs ayında kar yağdı.

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MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının dün geceden itibaren aniden düşmesinin ardından yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.

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Gümüşhane'nin Şephane köyü yüksek kesimleri ve yaylalar, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun'da Eğritaş Yaylası da, yağan karla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanların beyaza bürünmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Giresun Gümüşhane
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