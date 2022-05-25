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Maymun çiçeği hastalığı giderek yayılıyor! DSÖ, dünyadaki vaka sayısını açıkladı, şimdiye kadar....

25.05.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada maymun çiçeği (monkeypox) hastalığı vakaları artmaya devam ediyor. Maymun çiçeği hastalığını şimdiye kadar 6 ülkede en az 250 kişiye bulaştığının doğrulandığını bildiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Virüse ve bulaşıcılığına dair bildiklerimizden yola çıkarak, bu salgının kontrol altına alınabileceğini söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Maymun çiçeği hastalığı giderek yayılıyor! DSÖ, dünyadaki vaka sayısını açıkladı, şimdiye kadar....

Dünyada maymun çiçeği hastalığı paniği yaşanıyor. Birçok ülkede görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi. DSÖ, maymun çiçeğinin şimdiye kadar 16 ülkede en az 250 kişiye bulaştığının doğrulandığını bildirdi.

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"TEHLİKE ARZ ETMİYOR"

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında açıklama yapan DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği virüsünün yayılma eğilimi göstermesine rağmen tehlike arz etmediğini belirtti.

Lewis, şimdiye kadar 16 ülkeden en az 250 maymun çiçeği vakasının raporlandığı bilgisini aktararak, "Virüse ve bulaşıcılığına dair bildiklerimizden yola çıkarak, bu salgının kontrol altına alınabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

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EN ÇOK KEMİRGEN HAYVANLAR TAŞIYOR

Maymun çiçeğini en çok kemirgen hayvanların taşıdığını söyleyen Lewis, kanguru sıçanı, bayağı yediuyur (glis glis) ve çayır köpeklerinin bu virüsü en çok yayan hayvanlar olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Lewis, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun gibi ülkelerde maymun çiçeğinin bölgeye özgü hastalık olarak varlık gösterdiğini, DSÖ'ye vaka bildiren ülkelerde ise bu salgının nadiren görüldüğünü kaydetti.

6 MAYIS'TA İNGİLTERE'DE GÖRÜLDÜ

Uzun aradan sonra Afrika kıtasının dışına çıkarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü 2 hafta içinde 16 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail ve Danimarka, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken virüs en son Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya'da görüldü.

DSÖ'ye göre çiçek hastalığı aşıları, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etki gösterebiliyor.

Kaynak: AA

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WHO Dünya Sağlık Örgütü
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