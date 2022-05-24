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Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor! İspanya'da vaka sayıları arttı, Almanya karantina istedi

24.05.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada maymun çiçeği (monkeypox) hastalığı vakaları artmaya devam ediyor. İspanya'da çoğu başkent Madrid'de olmak üzere maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısının 10 artarak 51'e çıktığı açıklandı. Avrupa'da da hızla yayılan hastalıkla ilgili Çekya da ilk vakasını bildirirken, Almanya ise virüs tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istedi. Diğer yandan ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ilk hastalık görüldü.

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor! İspanya'da vaka sayıları arttı, Almanya karantina istedi

Maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu maymun çiçeği hastalığı, yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başladı. İngiltere'de ilk olarak 6 Mayıs'ta tespit edilen hastalık, Avrupa'nın bir çok ülkesine de sıçramış durumda. Avrupa'da, Danimarka, İskoçya, Portekiz, İspanya, İtalya, Slovenya, İsveç, Fransa, Belçika, Almanya, Slovenya, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde de görüldü. İspanya'da ise vaka sayılarında son günlerde artış yaşandı.

İSPANYA'DA 51'E YÜKSELDİ

İspanya Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Komisyonundan yapılan açıklamada, Madrid'de 47, Endülüs ve Kanarya Adaları bölgelerinde 2'şer olmak üzere ülke genelinde maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 51'e çıktığı kaydedildi. Ülkede maymun çiçeği vaka sayısı 22 Mayıs'ta 41 açıklanmıştı.

Şüpheli 31 vakanın test sonuçlarının beklendiği İspanya, Avrupa Birliği üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias "Şüpheli vakaların testlerinde pozitiften daha çok negatif sonuç çıkıyor. Tüm vakalar gözetim altında." ifadesini kullandı.

BAE'DE İLK VAKA! BATI AFRİKA'DAN GELEN KADINDA ORTAYA ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Batı Afrika’dan gelen 29 yaşındaki bir kadına maymun çiçeği virüsü tespit edildi. BAE’de tespit edilen ilk vaka olan kadına, gerekli tıbbi yardımının sağlandığı kaydedildi. Halen araştırılmakta olan birkaç düzine şüpheli vakaya ek olarak, dünya çapında yaklaşık 100 onaylanmış maymun çiçeği vakası kayıtlara geçerken, bugüne kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.

21 GÜNLÜK KARANTİNA ÖNERİSİ

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi. Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ise tüm şüpheli vakaların izole edilmesini ve yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı yapılmasını tavsiye ederken, İngiltere ise, yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı sunarken, enfekte olabilecek herkesin iyileşene kadar karantinaya girmesini tavsiye etti.

DSÖ AÇIKLADI

Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Durum gelişiyor ve DSÖ, endemik olmayan ülkelerde sürveyans genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakası tespit edilmesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, her yıl yaklaşık bir düzine Afrika ülkesinde binlerce maymun çiçeği vakası odluğunu tahmin ediyor. Vakaların çoğu ise yılda yaklaşık 6 bin vaka ile Kongo ve yılda yaklaşık 3 bin vaka ile Nijerya'da tespit ediliyor. (AA-İHA)


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