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MEB'den bedava tablet... 500 bin ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek? MEB'in ücretsiz tablet başvuru formu!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Dün kabine toplantısında Erdoğan müjdeyi vermişti. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamaları yapan MEB Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımıyla ilgili detayları anlattı. 500 bin tablet başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak araştıran öğrenciler, kimlere ücretsiz tablet verileceğini araştırıyor. İşte ücretsiz tablet hakkında detaylar...

MEB'den bedava tablet... 500 bin ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek? MEB'in ücretsiz tablet başvuru formu!

Dün kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla öğrencilere ücretsiz tablet verileceğini belirtmişti. Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 1. 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten açıklamasının ardından, öğrencilere ücretsiz 500 bin tablet verileceğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada söylediği sınıflar için yüz yüze eğitimin 12 Ekim’de başlayacağını duyurdu. Peki ücretsiz tablet alma şartları neler, kimlere ücretsiz tablet verilecek?

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, 500 BİN TABLET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak uzaktan eğitim alan öğrencilere ücretsiz tablet vereceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere ücretsiz tablet hakkında bilgi verdi. MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, 500 bin tablet başvuru formu araştıran öğrenciler Bakan Selçuk'un son dakika açıklamasını merakla bekledi. Henüz başvuru detayları paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “İlk aşamada 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet vereceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.” demişti.

Ücretsiz tabletler ne zaman verilecek araştıran ve çocuklarına eğitim için tablet almaya karar veren velilere, yukarıda yapılan açıklamaların ardından, ücretsiz tabletlerin bu hafta verilmeye başlanacağını belirtelim.

ücretsiz tablet

MEB BEDAVA TABLETLER HANGİ SINIFLARA/KİMLERE VERİLECEK?

Ücretsiz tablet açıklamasının ardından veliler MEB ücretsiz tabletleri kimlere verecek araştırmasına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yaptığı son dakika ücretsiz tablet açıklamasında tabletlerin okullar ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin belirlediği kişilere verileceğini açıkladı. Ücretsiz tabletler hangi sınıf öğrencilerine verilecek araştıran öğrencilere, Bakan Selçuk da "önümüzdeki haftadan itibaren tabletleri dağıtmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra ücretsiz tablet almak için öğrenciler beklemeye başladı. Ücretsiz tabletler kimlere verilecek merak edilirken, ücretsiz tablet alma başvuru şartları da araştırılıyor. Herkese verilmeyeceği düşünülen ücretsiz tabletler büyük ihtimalle ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere verilecek. Bu öğrenciler de İl Müdürlükleri ve okullar tarafından seçilecek.

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