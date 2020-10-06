MEB'den bedava tablet... 500 bin ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek? MEB'in ücretsiz tablet başvuru formu!

Dün kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla öğrencilere ücretsiz tablet verileceğini belirtmişti. Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 1. 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten açıklamasının ardından, öğrencilere ücretsiz 500 bin tablet verileceğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada söylediği sınıflar için yüz yüze eğitimin 12 Ekim’de başlayacağını duyurdu. Peki ücretsiz tablet alma şartları neler, kimlere ücretsiz tablet verilecek?

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, 500 BİN TABLET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak uzaktan eğitim alan öğrencilere ücretsiz tablet vereceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere ücretsiz tablet hakkında bilgi verdi. MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, 500 bin tablet başvuru formu araştıran öğrenciler Bakan Selçuk'un son dakika açıklamasını merakla bekledi. Henüz başvuru detayları paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “İlk aşamada 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet vereceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.” demişti.