Meclis'te konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu'na bağırarak sordu: CHP grup toplantısında dikkat çeken anlar! "Neden kaybettin?"

Millet İttifakı hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklediği sonucu alamadı. İttifakın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Seçim sonuçlarının muhalefet seçmenindeki yankıları bugün Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki konuşmasına da taşındı.

KILIÇDAROĞLU'NA MECLİS'TE SORDU

İmamoğlu değişim mesajları verirken Özgür Özel ve Gürsel Tekin gibi CHP'li isimler de CHP Genel Başkanlığı için yeşil ışık yakmıştı. Kılıçdaroğlu'na seçimlerin ardından istifa çağrıları yükselirken bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na Meclis'teki grup toplantısında sorduğu soruyla dikkat çekti.

ALKIŞLAR SONA ERİNCE...

Kılıçdaroğlu, bugünkü toplantıda konuşmasına başlarken salondakiler tarafından alkışlandı. Alkışlar sona erirken salondan bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na "Neden kaybettin?" diye bağırdı.