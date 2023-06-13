HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meclis'te konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu'na bağırarak sordu: CHP grup toplantısında dikkat çeken anlar! "Neden kaybettin?"

Meclis'te konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu'na bağırarak sordu: CHP grup toplantısında dikkat çeken anlar! "Neden kaybettin?"

13.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Meclis'te ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler yaptığı konuşmasının hemen başlangıcında Kılıçdaroğlu'na salondan bir vatandaşın bağrışı dikkat çekti.

Millet İttifakı hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklediği sonucu alamadı. İttifakın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Seçim sonuçlarının muhalefet seçmenindeki yankıları bugün Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki konuşmasına da taşındı.

AA-20230613-31416979-31416970-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

KILIÇDAROĞLU'NA MECLİS'TE SORDU

İmamoğlu değişim mesajları verirken Özgür Özel ve Gürsel Tekin gibi CHP'li isimler de CHP Genel Başkanlığı için yeşil ışık yakmıştı. Kılıçdaroğlu'na seçimlerin ardından istifa çağrıları yükselirken bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na Meclis'teki grup toplantısında sorduğu soruyla dikkat çekti.

AA-20230613-31416979-31416973-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

ALKIŞLAR SONA ERİNCE...

Kılıçdaroğlu, bugünkü toplantıda konuşmasına başlarken salondakiler tarafından alkışlandı. Alkışlar sona erirken salondan bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na "Neden kaybettin?" diye bağırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'değişim' mesajı! Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'değişim' mesajı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'değişim' mesajı!Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'değişim' mesajı!
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandıEski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı
Yeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklamaYeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.