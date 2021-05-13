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MediaTek’in yeni işlemcisi yolda

13.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaTek yakında MT6877 parça numarasına sahip yeni bir işlemci çıkarma hazırlığında. Şu anda Dimensity 900 olarak adlandırılan yonga seti ile ilgili bilgiler ise AnTuTu’dan gelen bilgiler ile sınırlı.

MediaTek’in yeni işlemcisi yolda

MediaTek ilk başta pandemi nedeniyle her ne kadar olumsuz etkilenmiş gözükse de kısa sürede toparlanarak bu yıl Nisan ayı içerisinde 1,32 milyar dolar gelir elde etmiş ayrıca %70’lik bir büyüme gerçekleştirmişti.  Digital Chat Station’a firmanın çıkarmaya hazırlandığı yeni ürün göre, yonga seti tarafından desteklenen bir test cihazı, AnTuTu kıyaslama testinde yaklaşık 480.000 puan aldı. Bu puan , aynı kıyaslama platformunda her ikisi de yaklaşık 440.000 puan alan Dimensity 820 ve Snapdragon 768G’nin üzerine çıkıyor.

Dimensity 900’ün ilk olarak ise OPPO PEQMOO model numarasıyla bir OPPO telefonda görücüye çıkması bekleniyor. Telefonun 90Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç FHD + OLED ekrana ve sol üst köşede bir delik olduğu bildirildi. Cihazda ayrıca 32MP selfie kamerası, arkasında 64MP ana kamera, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 65W hızlı şarj desteği ile 4400mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Haberi yayınlayan kaynak ayrıca, benzer fiyatlı daha güçlü Dimensity 1200 ile çalışan telefonlar olduğu düşünüldüğünde, telefonun yaklaşık  389 dolar lansman fiyatına sahip olacağından bahsetti. Ön sipariş seçeneğinin aktif edilerek ise ilk etapta kampanyalı bir fiyat gelebilir. Redmi K40 Gaming Edition’ın 12GB RAM + 128GB sürümü 373 dolar Türk lirası ile ise 3200 lira olacağını hatırlatalım. 

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