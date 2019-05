Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

Sega Mega Drive Mini çok büyük bir aksilik olmazsa 19 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Amerika’da 79.99 dolar, Avrupa’da ise 79.99 euro’dan satışa sunulacak olan konsolun ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz netleşmiş değil. Fakat bu konsolun Türkiye fiyatının 500 TL ile 750 TL arasında olacağını tahmin etmek pek de güç değil.

Sega şimdiye kadar mini konsolunda yer alan 20 oyunu duyurmuştu. Dilerseniz bu oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Altered Beast

Castlevania: Bloodlines

Comix Zone

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Gunstar Heroes

Sonic the Hedgehog

Shining Force

Space Harrier II

ToeJam & Earl

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

Earthworm Ji

Landstalker: The Treasures of King Nole

Probotector

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage II

Super Fantasy Zone

Thunder Force III

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Sega Mega Drive Mini için 10 oyun daha duyuruldu

Geçtiğimiz gün bu yapımlara 10 tane daha oyun eklendi. Böylece Sega’nın mini konsolu için duyurulan oyun sayısı 30’a ulaşmış oldu. Yeni duyurulan 10 oyuna da aşağıdan göz atabilirsiniz.

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter II’: Special Champion Edition

Sonic Spinball

Phantasy Star IV

Beyond Oasis

Ghouls ‘N Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Golden Axe

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Netflix’te en çok izlenen filmler!