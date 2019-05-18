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Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Son dönemde eski klasik konsolların, mini versiyonlarının hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Nintendon’nun NES Classic ile başlattığı bu süreç, SNES Classic ve PlayStation Classic ile devam etmişti. Şimdiyse sırada zamanının en popüler konsollarından biri olan Sega Mega Drive’ın mini versiyonu bulunuyor.

Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

Sega Mega Drive Mini çok büyük bir aksilik olmazsa 19 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Amerika’da 79.99 dolar, Avrupa’da ise 79.99 euro’dan satışa sunulacak olan konsolun ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz netleşmiş değil. Fakat bu konsolun Türkiye fiyatının 500 TL ile 750 TL arasında olacağını tahmin etmek pek de güç değil.

Sega şimdiye kadar mini konsolunda yer alan 20 oyunu duyurmuştu. Dilerseniz bu oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Altered Beast
Castlevania: Bloodlines
Comix Zone
Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine
Ecco the Dolphin
Gunstar Heroes
Sonic the Hedgehog
Shining Force
Space Harrier II
ToeJam & Earl
Castle of Illusion Starring Mickey Mouse
Earthworm Ji
Landstalker: The Treasures of King Nole
Probotector
Shinobi III: Return of the Ninja Master
Sonic the Hedgehog 2
Streets of Rage II
Super Fantasy Zone
Thunder Force III
World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck
Sega Mega Drive Mini için 10 oyun daha duyuruldu
Geçtiğimiz gün bu yapımlara 10 tane daha oyun eklendi. Böylece Sega’nın mini konsolu için duyurulan oyun sayısı 30’a ulaşmış oldu. Yeni duyurulan 10 oyuna da aşağıdan göz atabilirsiniz.
Mega Man: The Wily Wars
Street Fighter II’: Special Champion Edition
Sonic Spinball
Phantasy Star IV
Beyond Oasis
Ghouls ‘N Ghosts
Alex Kidd in the Enchanted Castle
Golden Axe
Vectorman
Wonder Boy in Monster World

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Anahtar Kelimeler:
Mega Drive oyun

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