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  4. Mega yat "Savannah" Ölüdeniz'e demir attı! İçerisinde yok yok

Mega yat "Savannah" Ölüdeniz'e demir attı! İçerisinde yok yok

17.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e demir attı. Mega yatın özellikleri parmak ısırtırken, büyüklüğü ve görünümü ise sahilde güneşlenenlerin de dikkatini çekti.

Mega yat "Savannah" Ölüdeniz'e demir attı! İçerisinde yok yok

Marshall Adaları bayraklı, 81 metre uzunluğundaki motor yat, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı önlerine yanaştı. Yat, büyüklüğü ve görünümüyle sahilde güneşlenenlerin de dikkatini çekti.

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Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor.

Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

AA

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