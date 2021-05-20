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Megan Barton Hanson beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

20.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yıldızı Megan Barton Hanson, çok izlenen programdan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hanson yine iddialı bir pozunu paylaştı.

Megan Barton Hanson beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Megan Barton Hanson, Love Island programında adını duyurduktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Marka iş birliklerinin yanı sıra cinsel oyuncaklar satışı yapan genç kadın, OnlyFans hesabından da rekor miktarda kazandığı parayla gündeme gelmişti.

Megan Barton Hanson iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha eklendi. Beyaz tulumunu iç çamaşırsız giyen ve ayna önünde pozlar veren ünlü isim hayranlarını mest etti.

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Hanson'ın üst üste paylaştığı pozlara hayranlarından ateş emojisi yağarken ünlü isim ayakkabısının reklamını da yapmayı ihmal etmedi.

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SEKSİ POZLARLA PARA KAZANDI

Geçtiğimiz aylarda açtığı OnlyFans hesabından 800 bin sterlin kazanarak gündeme gelmişti. 27 yaşındaki ünlü isim, OnlyFans'ın kendisini 'şımarık ve çekici' hissettirdiğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Megan Barton Hanson
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