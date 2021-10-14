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Megan Fox ve genç aşkı çok açık! İtiraf etti

14.10.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Megan Fox sevgilisi, şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK) ile GQ Style dergisine verdiği röportajda beden dismorfisi olduğunu itiraf etti.

Megan Fox ve genç aşkı çok açık! İtiraf etti

Meghan Fox ve Machine Gun Kelly, ilk kez ilişkileri hakkında konuştu. Çift GQ Style için kamera karşısına geçti ve çarpıcı pozlar verdi. Bir yandan da dergiyle röportaj yapıp ilişkileri hakkında konuştu.

31 yaşındaki Machine Gun Kelly ile 35 yaşındaki Megan Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin sorunsuz olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var" diye konuştu.

"GÜVENSİZLİK YAŞIYORUM"

Beden dismorfisi olduğunu ve hayatını olumsuz etkilediğini itiraf eden Megan Fox "Açıkcası bu rahatsızlığım nedeniyle çok derin güvensizlik sorunu yaşıyorum" dedi.

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"TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU YAŞIYOR"

Öte yandan, Machine Gun Kelly de çocukluğunda yaşadığı sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu bulunduğunu açıkladı.

Beden Algısı Bozukluğu (Vücut dismorfik bozukluğu) nedir?

Kişinin fiziksel görünüşünde kusur olduğunu düşünmeyi bırakamadığı zihinsel rahatsızlığa, beden dismorfisi deniliyor.

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Megan Fox
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