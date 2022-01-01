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Megastar Tarkan yılbaşında Mısır'da sahne aldı!

01.01.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan bir otelde sahne alan Megastar Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Megastar Tarkan yılbaşında Mısır'da sahne aldı!

Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi.

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Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.

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2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

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Kızıldeniz manzarası eşliğinde verilen konser Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.

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