Megastar Tarkan yılbaşında Mısır'da sahne aldı!

Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.

2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

Kızıldeniz manzarası eşliğinde verilen konser Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.



