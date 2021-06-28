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Meğer her şey kötü gidiyormuş! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den isyan: "Bir daha mı, tövbe..."

28.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, eğlenceli Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Ama bu kez yaşadığı bir krizle gündeme geldi.

Meğer her şey kötü gidiyormuş! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den isyan: "Bir daha mı, tövbe..."

Sosyal medya fenomeni ve influencer Gamze Erçel, minik kızı Aylin Mavi ve eşi Caner Yıldırım'la mutlu bir hayat sürüyor. Tıpkı kardeşi Hande Erçel gibi güzellik yarışmasına katılan ve oyunculuk kariyerine başlayan Gamze Erçel, bir süre sonra bambaşka bir yol seçti. Rotayı sosyal medyaya kıran Gamze Erçel, şu an tam 4 milyon takipçiye sahip ve kitlesini her geçen gün büyütüyor. Özellikle kızı Aylin Mavi doğduktan sonra büyük bir popülerliğe ulaşan ünlü isim, yeni anne olan sosyal medya kullanıcılarının da en çok takip ettiği isimlerden biri. Son olarak, kızı Aylin Mavi ile tatile çıkan Gamze Erçel'in maceraları oldukça merak ediliyordu. Ama görülen o ki, bu tatil pek de Gamze Erçel'in istediği gibi gitmiyor.

"Bir daha mı, tövbe"

Gamze Erçel Hande Erçel Caner Yıldırım Aylin Mavi

Gamze Erçel önceki gün kızı Aylin Mavi, kardeşi Hande Erçel ve diğer yakın arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Son paylaşımıyla anlaşıldı ki, oldukça eğlenceli görünen tatilde aslında işler pek de yolunda gitmiyor.

Gamze Erçel

"Çocukla bir daha mı tekne tatili, tövbe." diyen Gamze Erçel, takipçilerini oldukça şaşırttı.

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Gamze Erçel Hande Erçel
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