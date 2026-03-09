Meghan herkese güler yüz gösterdi ama perde arkası bambaşkaydı

Russell Myers'ın kaleme aldığı yeni biyografisi "William ve Catherine: İç Yüzü" işte böyle küçük ayrıntılarla dolu. Ve bu ayrıntılar, ailedeki büyük patlamanın aslında nasıl küçük çatlaklardan ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Hikâye, pek çok kişinin sandığından çok daha erken başlıyor.

Her şey Meghan ve Harry sevgiliyken başlamış

Prens Harry, Meghan ile çıkmaya başlar başlamaz sosyal medyada hedef alınmaya başlandı. Harry, babasına ve ağabeyine koştu; onlar adına bir şey yapılmasını, sarayın sesini yükseltmesini istedi. Ancak Harry'e nişanlanmadan önce kurumsal korumanın mümkün olmadığını söylediler.

Harry bu duruma oldukça içerlenmiş zira Kate Middleton daha Prens William'ın nişanlısı bile değilken sarayın gayri resmi rehberliğinden yararlanmış, nişanlanır nişanlanmaz da 24 saat koruma altına alınmış. Myers bunu kitabında açıkça yazmış. Varis ağabeyinden farklı muamele gören küçük prens, bu eşitsizliği asla hazmedememiş.

Bir süre her şey yolundaymış gibi göründü. Dört genç, güzel, enerjik, modern. Basın onlara "Muhteşem Dörtlü" adını taktı. Ortak projeler, ortak sahne çıkışları, gülen yüzler... Ama okuduklarımıza göre saray duvarlarının ardında bambaşka bir tablo vardı.

Temmuz 2018. Meghan Markle ile Harry'nin düğününün üzerinden sadece iki ay geçmişti. Dışarıda Britanya hâlâ o gelinliğin, o gülen gözlerin, o tarihi anın büyüsüyle sarhoştu. Ama Kensington Sarayı'nın içinde hava çoktan değişmişti. Düğün hazırlıkları sürecinde personel üzerinde biriken baskı öyle bir noktaya ulaşmıştı ki, iki kişisel asistan görevden ayrılmış, başkaları ise stres nedeniyle işe gelememişti. William, bu durumu bizzat görmüş ve kardeşi adına birden fazla kez özür dilemek zorunda kalmıştı.

William ve Catherine bir karar aldı: Oturup konuşacaklardı. Oluşan bu kötü atmosferi dağıtacak, yeni başlayanlarla anlaşacaklardı. Çifti Kensington Sarayı'ndaki evlerine davet ettiler.

Kapıdan girişlerin üzerinden çok geçmeden hava gerildi. Harry ve Meghan, asistanların neden istifa ettiğini, personelin neden bitik hissettiğini ya da o genel çöküş atmosferini kendileriyle ilişkilendirmek istemediler. William parmağını doğrudan Meghan'a doğrultarak onu "zor ve kaba" olmakla suçladı. Kitap, bu buluşmanın çiftin geleceği için kadersel bir nokta olduğunu vurguluyor. Zira toplantının üzerinden birkaç ay geçmeden iki ev, operasyonlarını resmen birbirinden ayırdı.

Arayı sürekli yumuşatan Prenses de pes etti

Bu noktada Catherine'e bakmak gerek. Onun bu hikâyedeki rolü çok daha sessiz, ama bir o kadar da karmaşık. Yıllarca iki kardeş arasındaki sağduyu sesi oldu. 2018'deki Heads Together projesi sırasında üçünü birlikte kameralar önüne geçiren de oydu. Tartışmalar kızışırken yumuşatan, köprü kurmaya çalışan da. Hatta Myers'a göre Kate, en son William ile Harry'nin arasını bulmak için zeytin dalı uzatan kişiydi. Ama Catherine'e Meghan ve Harry tarafından hiçbir zaman yanıt verilmedi.

Catherine'in sonunda bırakması için bir neden vardı. Çünkü o kopuşun kaçınılmaz olduğunu erken gördü. William ise bunu çok zor kabullenebildi. Kardeşinin gitme kararından "derinden üzüldü.

2019'daki Tom Bradby röportajı ise bir dönüm noktası oldu. Meghan ekranda "mücadele ettiğini" itiraf ederken, Harry de ağabeyiyle "farklı yollarda" olduklarını söyledi. Myers'a göre William o anı izlerken anladı: Artık geri dönüş yoktu.

Ve ayrıldılar. Önce saraydan, sonra İngiltere'den.

Altı yıl geçti. Kitaplar yazıldı, Netflix belgeselleri çekildi, Oprah'ya röportajlar verildi. Ve Meghan'ın çalışanları hâlâ kapıdan çıkmaya devam ediyor. 2025'in sonunda 11. halkla ilişkiler uzmanı da ayrıldı.

Tabi, Myers'ın kitabı ağırlıklı olarak Kensington cephesine yakın kaynaklara dayanıyor. Okurken bunu da aklın bir köşesinde tutmak gerekiyor.

Bu son okuduklarıma göre efsane dörtlünün yeniden bir araya gelmesi ancak cenazeler vesilesiyle olur gibi geliyor. Bakalım zaman neler gösterecek.