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Meghan Markle'dan Prens Harry açıklaması! "'Babamı kaybettim' dedi"

31.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry ile birlikte Kraliyet görevlerini bırakan ve ABD’ye yerleşen Meghan Markle, ABD'nin ünlü dergilerinden The Cut'ın kapağında yer aldı.

Meghan Markle'dan Prens Harry açıklaması! "'Babamı kaybettim' dedi"

İngiltere Prensi Harry ile eşi Düşes Meghan, Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD’ye yerleşmişti. Düşes Meghan, Amerikan The Cut dergisine röportaj verdi. Dergiye röportaj veren Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi ve kendi ailesiyle ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

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‘Zehirli tabloid basını kültürünün’ 2 aileyi birbirinden kopardığını söyleyen Meghan “Harry bana ‘Bu süreçte babamı kaybettim’ dedi.” diye konuştu.

"VARLIĞIMIZ RAHATSIZ EDİYOR"

Meghan, “Kendi paramızı kazanarak tabloid basınının ‘İngiliz halkının vergileriyle yaşadığımız’ iddialarını susturmak istiyoruz. Sadece varlığımızla hiyerarşinin dinamiklerini rahatsız ediyoruz.” dedi.

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“Çocuklarım için ‘zenci’ kelimesi kullanıldı.” diyen Meghan, bunu kimin söylediğini açıklamadı.

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Prens Charles'a yakın bir kaynak ise röportaj sonrası İngiliz PA haber ajansına, Harry ilişkilerinin bozulduğunu hissediyorsa bunun onu üzeceğini söyledi ve "Galler Prensi iki oğlunu da seviyor." dedi.

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İbrahim Tatlıses kraliyet ailesi
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