MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meghan Markle'ın Suits dizisinden rol arkadaşı Düşeş’le dalga geçti

Meghan Markle'ın Suits dizisinden rol arkadaşı Düşeş’le dalga geçti

19.06.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesine girmeden önce rol aldığı drama dizisi Suits’de birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Gina Torres, katıldığı bir programda Düşes'in kraliyet unvanı hakkında dalga geçti.

Meghan Markle'ın Suits dizisinden rol arkadaşı Düşeş’le dalga geçti

Suits oyuncusu Gina Torres, Prens Harry ile evlenip Kraliyet Ailesi'ne katıldıktan sonra Düşes'e kraliyet unvanı verildiğini bilmiyormuş gibi davranarak eski rol arkadaşı Meghan Markle'la dalga geçti.

52 yaşındaki deneyimli oyuncu Gina Torres, yedi yıl boyunca ABD yapımı hukuk draması Suits dizisinde 39 yaşındaki Meghan Markle ile birlikte rol aldı. Suit dizisinde Gina Torres yönetici ortak Jessica Pearson'ı ve Meghan Markle ise hukuk danışmanı Rachel Zane'i canlandırdı.

86343ef6b0be84919e6f25aab5968f62

Yedi yıl boyunca Suits’de rol alan Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip Kraliyet Ailesine katılınca oyunculuğu bıraktı. Gina Torres ise Suits dizisinin devamı niteliğinde olan Pearson’da rol almaya devam etti. Meghan Markle, evlendikten sonra dizide rol aldığı tüm arkadaşlarıyla iletişimini kesti.

SÖYLENTİLER DUYDUM

People Tv için bir röportaja katılan Gina Torres, her zaman Meghan Markle ile farklı yörüngelerde olduklarını dile getirdi. Gina Torres, programda Düşes’e adıyla hitap etmesi üzerine programın sunucusu, "Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama eski Suits yıldızı Meghan Markle artık Sussex Düşesi" dedi. Gina Torres sunucunun bu çıkışından sonra gülerek, "Üzgünüm, ne? Gerçekten mi? Biraz meşguldüm. Söylentiler duydum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Metin Şentürk'ün gözleri neden görmüyor?Metin Şentürk'ün gözleri neden görmüyor?
Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.