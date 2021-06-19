Meghan Markle'ın Suits dizisinden rol arkadaşı Düşeş’le dalga geçti

Suits oyuncusu Gina Torres, Prens Harry ile evlenip Kraliyet Ailesi'ne katıldıktan sonra Düşes'e kraliyet unvanı verildiğini bilmiyormuş gibi davranarak eski rol arkadaşı Meghan Markle'la dalga geçti.

52 yaşındaki deneyimli oyuncu Gina Torres, yedi yıl boyunca ABD yapımı hukuk draması Suits dizisinde 39 yaşındaki Meghan Markle ile birlikte rol aldı. Suit dizisinde Gina Torres yönetici ortak Jessica Pearson'ı ve Meghan Markle ise hukuk danışmanı Rachel Zane'i canlandırdı.

Yedi yıl boyunca Suits’de rol alan Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip Kraliyet Ailesine katılınca oyunculuğu bıraktı. Gina Torres ise Suits dizisinin devamı niteliğinde olan Pearson’da rol almaya devam etti. Meghan Markle, evlendikten sonra dizide rol aldığı tüm arkadaşlarıyla iletişimini kesti.

SÖYLENTİLER DUYDUM

People Tv için bir röportaja katılan Gina Torres, her zaman Meghan Markle ile farklı yörüngelerde olduklarını dile getirdi. Gina Torres, programda Düşes’e adıyla hitap etmesi üzerine programın sunucusu, "Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama eski Suits yıldızı Meghan Markle artık Sussex Düşesi" dedi. Gina Torres sunucunun bu çıkışından sonra gülerek, "Üzgünüm, ne? Gerçekten mi? Biraz meşguldüm. Söylentiler duydum." dedi.

