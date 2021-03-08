Meghan Markle ve Prens Harry'den çok konuşulacak açıklamalar

İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düseşi Meghan Markle, ABD’li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda saraydaki yaşamlarına ve yalnızlaştırılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mart 2020’de kraliyet ailesi görevlerinden ayrılan ve şimdi ABD’de Kaliforniya’da yaşayan Meghan ve Harry, Kraliyet ailesinden ayrılma sebeplerine ilişkin konuştu. Çift ayrıca ilk kez Oprah ile yaptıkları röportajda bir kız bebek beklediklerini duyurdu.

GERÇEK DÜĞÜN ÜÇ GÜN ÖNCEYDİ

Prens Harry ile olan gerçek düğünün Kraliyet düğününden üç gün önce olduğunu söyleyen Meghan Markle, "Sanırım ikimiz de farkındaydık, bu bizim günümüz değildi. Dünya için planlanan gündü." dedi. Meghan, Kraliyet ailesi algısının peri masalları gibi olmadığını gerçeklikte çok farklı olduğunu söyleyerek, "Algıyla yargılanıyorsun ama gerçeği yaşıyorsun." dedi.

Oprah, Meghan’ın Kate Middleton’ı ağlattığına dair söylentiler olduğunu söyledi. Meghan, "Bu bir dönüm noktasıydı" diyerek Kate’i ağlatmadığını, bunun tersi olduğunu söyledi. Meghan, düğünden birkaç gün önce Kate, çiçekçi kız elbiseleri nedeniyle “beni ağlattı ve gerçekten duygularımı incitti, ”dedi. Daha sonra Kate’in kendisinden özür dilediğini söyleyen Meghan, Bu hikayeyi “Kate’i aşağılamak için” anlatmadığını, onun "iyi bir insan" olduğunu söyledi.