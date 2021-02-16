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Meghan Markle ve Prens Harry sarayı sarsacak gerçekleri Oprah Winfrey'e anlatacak

16.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Meghan Markle ve Prens Harry sarayı sarsacak gerçekleri Oprah Winfrey'e anlatacak

Meghan Markle ve Prens Harry, ünlü TV programcısı Oprah Winfrey'in hazırlayacağı özel programda, kraliyetten ayrılık sürecini, saray mensuplarıyla yaşadıkları gerginlikleri ve özel hayatlarına dair ayrıntıları ilk kez anlatacak. Çiftin, medyadan özel hayatlarına saygı istediklerini söyleyip böyle bir programa katılmayı kabul etmeleri İngiliz basını tarafından eleştirilirken, anlatacaklarının sarayda korkuya neden olduğu konuşuluyor.

İkinci çocuklarını bekledikleri öğrenilen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile son hamilelik haberlerinden kraliyet ailesinden ayrılışlarına kadar her şeyi içeren, Buckingham Sarayı'nı sarsacak 'geniş kapsamlı' ve 'samimi' bir TV röportajı vermeye hazırlanıyor.

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"DÖNÜŞ YOLU TAMAMEN KAPANIR"

İkilinin kraliyetten ayrılma süreci dahil hayatlarıyla ilgili tüm merak edilenleri anlatmaları beklenen program sonrası, ellerinde kalan tüm kraliyet ayrıcalıklarını kaybedecekleri konuşuluyor.

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Saray mensupları, böyle bir programda konuşmanın, neredeyse bir yıl kadar önce kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınan çiftin resmi görevlerine "geri dönüş yolunu" tamamen kapattığını söylüyor.

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İNGİLİZ MEDYASI TEPKİLİ

Kraliyet çiftinin, medyanın mahremiyetlerine saygı duyması konusundaki ısrarlarına rağmen kendilerinin bu 90 dakikalık programa çıkmayı kabul etmesi İngiliz medyası tarafından eleştirildi.

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7 MART'TA ABD'DE YAYINLANACAK

'Oprah ile Meghan ve Harry' başlıklı özel program, 7 Mart'ta ABD kanalı CBS'te yayınlanacak. Program, kraliyet hayatına adım atmak, evlilik, annelik konularıyla Sussex Düşesi'ne odaklanacak. Programda, Markle’ın yoğun halk baskısı altında hayatını nasıl idare ettiği ve hayırsever çalışmalarına dair konular konuşulacak.

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Daily Mail’in haberine göre, bir CBS sözcüsü, daha sonra Prens Harry’nin kamera önünde karısına katılacağını ve ikisinin birlikte, Megxit'in ardından ABD'ye taşınmaya kararı verişlerini, 'genişleyen aileleri için umut ve hayallerini' anlatacaklarını açıkladı.
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