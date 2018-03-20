Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.bölümü izle! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları, fragmanları

Mehmed Bir Cihan Fatihi bu akşam başlıyor. Uzun zamandır merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed'i canlandırıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Günün güçlü rakipleri arasında ne kadar izlenecek özellikle merak ediliyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde kimler oynuyor? İlk bölümün konusu nedir? İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi fragmanları ve dizinin detayları... MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde; Şehzade Mehmed'i babası Murad Han'ın ölümünden sonra herkesi etkileyecek önemli bir sınav bekliyor. Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU Kanal D'de bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi ve o zamana kadar yaşadıkları konu alınıyor. Peygamber Efendimiz'in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” şeklinde hadis-i şerifi üzerine bu kutlu vazifeyi üzerine alan Fatih Sultan Mehmed, genç yaşta girdiği bu yolculuk sırasında engelleri tek tek nasıl aştı gözler önüne getirilecek. Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında bilmeniz gerekenler Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolünü üstleniyor. Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar. Bu hayalini gerçekleştirirken Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ PAŞALARI Kanal D’nin yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biri olan, Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde, dönemin önemli devlet adamları da izleyici ile buluşacak. Çandarlı Halil, Zağanos, Şahabettin ve İshak Paşa! Yayınlanan tanıtımları ile birlikte rüya kadro olarak adlandırılan Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde; Çetin Tekindor, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan ve Kaan Çakır Osmanlı’nın paşaları olarak seyirci karşısına çıkacak. Devlet-i Aliyye’nin en önemli isimlerinden Çandarlı Halil Paşa (Çetin Tekindor), Sultan Murat Han’dan kalan vezir-i azamlık görevini Sultan Mehmed Han ile devam ettirecek ancak aynı zamanda onun her konuda en büyük engeli olacak. Sultan Mehmed Han’ın küçüklüğünden beri yanında olan lala paşası Zağanos Paşa (Atsız Karaduman), onun amacına ulaşması için daima destek olacak ve tüm sırlarına ortak olacak.