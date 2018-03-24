Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm 2. fragmanı: Cihan devleti için ilk adım! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölümün yeni fragmanı çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı ve İstanbul'un fethi ile yeni bir çağ açan Fatih Sutan Mehmed'in hayatını konu alan dizi, ilk bölümü ile yine sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başardı. Geçen bölümde Şehzade Mehmed'in babasının ölümü sonrasında tahta geçmesi ile Çandarlı Halil Paşa arasındaki güç savaşına döndü. Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı astıracak mı merak ediliyordu. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni fragmanı ve detayları...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanında Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor. Babasının ölümü sonrasında tahta geçen Sultan Mehmed, Osmanlı'nın bir cihan devleti olacağına söz veriyor. Bu yüzden ilk olarak hedefinde Konstantinopolis vardır. Bu yüzden Sultan Mehmed ile Bizans imparatoru Konstantinos yeni bölümde karşı karşıya gelecekler. İşte yeni fragman...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü final sahnesinde Mehmed, Şehzade Orhan'dan önce gelmeyi başarıyor! Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in Sultanlığını kabul ediyor. Uç beyleri olan Mihailoğulları, Evrenosoğlulları ve Turhanoğullarının desteğini alan Şehzade Mehmed, taha geçiyor. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Sultan Mehmed Han, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?