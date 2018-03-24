Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm 2. fragmanı: Cihan devleti için ilk adım! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölümün yeni fragmanı çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı ve İstanbul'un fethi ile yeni bir çağ açan Fatih Sutan Mehmed'in hayatını konu alan dizi, ilk bölümü ile yine sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başardı. Geçen bölümde Şehzade Mehmed'in babasının ölümü sonrasında tahta geçmesi ile Çandarlı Halil Paşa arasındaki güç savaşına döndü. Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı astıracak mı merak ediliyordu. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni fragmanı ve detayları...
Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanında Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor. Babasının ölümü sonrasında tahta geçen Sultan Mehmed, Osmanlı'nın bir cihan devleti olacağına söz veriyor. Bu yüzden ilk olarak hedefinde Konstantinopolis vardır. Bu yüzden Sultan Mehmed ile Bizans imparatoru Konstantinos yeni bölümde karşı karşıya gelecekler. İşte yeni fragman...
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü final sahnesinde Mehmed, Şehzade Orhan'dan önce gelmeyi başarıyor! Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in Sultanlığını kabul ediyor. Uç beyleri olan Mihailoğulları, Evrenosoğlulları ve Turhanoğullarının desteğini alan Şehzade Mehmed, taha geçiyor. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Sultan Mehmed Han, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır.
Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü izle
KOSOVA MUHAREBESİ
Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI
Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.
Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.
OYUNCULAR
Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni), Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut), Taner Birsel/Konuk Oyuncu (Sultan II. Murad)
Okuyucu Yorumları 0 yorum