Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dün akşam ilk bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluştu. Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun'un başrolünde oynadığı dizi ilk bölümü izleyicilerden farklı tepkiler aldı. İlk bölüm sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölümde Mehmed, Şehzade Orhan'dan önce gelmeyi başarıyor. Çandarlı Halil Paşa, her ne kadar istemese de Şehzade Mehmed'in sultanlığını kabul ediyor. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Peki Sultan Mehmed Han, Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirecek mi? Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü ve 2. yeni bölüm fragmanı...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü final sahnesinde Mehmed, Şehzade Orhan'dan önce gelmeyi başarıyor! Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in Sultanlığını kabul ediyor. Uç beyleri olan Mihailoğulları, Evrenosoğlulları ve Turhanoğullarının desteğini alan Şehzade Mehmed, taha geçiyor. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Sultan Mehmed Han, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?