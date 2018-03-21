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Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2018 07:54 | Son Güncelleme

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Kanal D'de ekrana gelen ilk bölüm sonrasında yayınlandı. Uzun süredir merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümü özellikle savaş sahneleri ile seyircilerden olumlu yorumlar aldı. Şehzade Mehmed, babasının ölümü sonrasında önemli bir sınav veriyor ve tahta geçiyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümü ile Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölüm fragmanı...

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dün akşam ilk bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluştu. Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun'un başrolünde oynadığı dizi ilk bölümü izleyicilerden farklı tepkiler aldı. İlk bölüm sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölümde Mehmed, Şehzade Orhan'dan önce gelmeyi başarıyor. Çandarlı Halil Paşa, her ne kadar istemese de Şehzade Mehmed'in sultanlığını kabul ediyor. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Peki Sultan Mehmed Han, Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirecek mi? Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü ve 2. yeni bölüm fragmanı...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü final sahnesinde Mehmed, Şehzade Orhan'dan önce gelmeyi başarıyor! Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in Sultanlığını kabul ediyor. Uç beyleri olan Mihailoğulları, Evrenosoğlulları ve Turhanoğullarının desteğini alan Şehzade Mehmed, taha geçiyor. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Sultan Mehmed Han, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü izle

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesiMehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

KOSOVA MUHAREBESİ

Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.

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OYUNCULAR

Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni), Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut), Taner Birsel/Konuk Oyuncu (Sultan II. Murad)

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