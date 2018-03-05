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Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. fragman: Emrediyorum ordunun başına geçiniz! (Oyuncular ve karakterler)

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni tarihi dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi için 3. fragman yayımlandı. Dizinin yeni fragmanında Fatih Sultan Mehmed'in genç yaşta tahta geçtiği dönemden sahnelere ve babasına gönderdiği ünlü mesaja yer verilmiş. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. fragman ile dizinin oyuncuları, canlandırdıkları tarihi şahıslar ile diziden detaylar...

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. fragman: Emrediyorum ordunun başına geçiniz! (Oyuncular ve karakterler)

Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yakında Kanal D'de başlayacak. Merakla beklenen dizi için yeni bir fragman yayımlandı. Bu 3. fragmanda Fatih Sultan Mehmed'in genç yaşta bir süreliğine tahta geçtiği dönemden sahnelere yer verilmiş. Ayrıca fragmanda Sultan Mehmed'in babasına gönderdiği ünlü mesajın yazılma anını da görüyoruz: "Eğer siz sultan iseniz, vazifeniz üzere ordunun başına geçiniz; eğer ben sultan isem emrediyorum ordunun başına geçiniz."

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 3. FRAGMAN

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN KONUSU

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu ( Mehmed), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni), Hazal Filiz Küçükköse (Melike), Funda Eryiğit (Evdoksiya), Sedef Avcı (Gülbahar), Ertan Saban (İmparator Konstantin), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa),Meral Çetinkaya, (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Müslihiddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Kaan Çakır (İshak Paşa), Serdar Orçin (Demetrius), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut) ve Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa),

YAPIM EKİBİ

Yapım: O3 Medya

Yönetmen: Cevdet Mercan

Yapımcı: Onur Güvenatam

Senaryo: Ercan Mehmet Erdem

Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Dekor Tasarım: Hakan Yarkın

Kostüm Tasarım: Gülümser Gürtunca

Başlık Tasarım: Mücella Mert

Müzik: Aytekin Ataş

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